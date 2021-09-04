Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

10 человек заразились коронавирусом на Паралимпийских играх в Токио за последние сутки

06:03
Теги:

10 человек сдали положительные тесты на коронавирус за последние сутки на Паралимпиаде в Токио, сообщает оргкомитет Токио-2020.

Ни один из зараженных не является спортсменом. Заразились 9 подрядчиков и один человек, связанный с проведением соревнований, и один рабочий.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Читайте также

Россиянин Дмитрий Сафронов с мировым рекордом выиграл золотую медаль Паралимпиады
Паралимпиада-2020: все медали сборной России в Токио 3 сентября
В школах восьми регионов России уроком физкультуры стал урок футбола
Андрей Шевченко рассказал, почему он не продолжил работу со сборной Украины
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд