Российские биатлонисты и лыжники не намерены участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Пекине

Российские биатлонисты и лыжники не планируют участвовать в церемонии открытия Паралимпиады в Пекине, сообщила главный тренер команды Ирина Громова.

Спортсмены проживают в 180 километрах от Пекина, где завтра на Национальном стадионе пройдет церемония.

«Скорее всего, никто из наших спортсменов не поедет на церемонию открытия. Не до этого нам сейчас», — приводит ТАСС слова Громовой.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. 5 марта будут разыграны медали в биатлонном спринте в разных категориях.