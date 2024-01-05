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Рожков заявил, что паралимпийцы в пяти видах спорта имеют шанс попасть на Игры по приглашениям

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что представители пяти паралимпийских видов спорта имеют шанс попасть на Игры в Париже с помощью системы двусторонних приглашений.

«В настоящее время шансы завоевать квоты остаются у спортсменов по 12 видам спорта: стрельба из лука, легкая атлетика, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, пулевая стрельба, плавание, тхэквондо, триатлон, академическая гребля, теннис на колясках, настольный теннис и велоспорт. Представители еще пяти видов спорта смогут попасть Игры в Париже только через систему двухсторонних приглашений — это бадминтон, бочча, конный спорт, пауэрлифтинг и фехтование. После принятия решения о допуске ПКР начал взаимодействовать со всероссийскими олимпийскими федерациями по вопросам уточнения критериев у международных федераций, развивающих паралимпийские виды спорта, членами которых они являются, а также с международными федерациями по адаптивным видам спорта по вопросам участия атлетов из России в соревнованиях. Кроме этого, ПКР проводит активную работу по организации участия атлетов в соревнованиях под эгидой МПК», — приводит слова Рожкова ТАСС.

29 сентября генассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) допустила российских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2024 в нейтральном статусе. Кроме того, на генассамблее приостановили членство ПКР в организации на два года.

Паралимпиада пройдет с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже.

Источник: https://tass.ru/sport/19678357
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