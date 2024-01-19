Рожков рассказал, как идет отбор россиян на Паралимпиаду в Париже
Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков заявил, что российские спортсмены были допущены на отборочные соревнования к Паралимпийским играм в Париже. 40 спортсменов вошли в рейтинг отбора.
«В прошлом году мы выиграли дело в арбитражном трибунале, и нас допустили к соревнованиям. Осенью была еще одна попытка полностью нас исключить из паралимпийского движения, но мы выиграли голосование и в результате были допущены на отборочные соревнования к Паралимпийским играм в Париже», — цитирует Рожкова ТАСС.
Он также отметил, что в командных видах спортсмены не допущены.
Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября 2024 года.
Источник: https://tass.ru/sport/19767089
Новости
28 ноя 2023 19:04
2
20 окт 2023 14:20
9