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Российский тхэквондист Сидоров стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио

15:21

Российский тхэквондист Даниил Сидоров стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио.

В поединке за третье место в весовой категории до 61 килограмма Сидоров победил француза Бофа Конга.

Спортсмены выступали в категории К44, где представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 32 золотыми, 23 серебряными и 42 бронзовыми медалями. На первой строчке находится сборная Китая (77-46-44), на второй — Великобритания (33-27-35).

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Иван Торопцев все материалы автора

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