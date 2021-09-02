Российский тхэквондист Сидоров стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио
15:21
Российский тхэквондист Даниил Сидоров стал бронзовым призером Паралимпиады в Токио.
В поединке за третье место в весовой категории до 61 килограмма Сидоров победил француза Бофа Конга.
Спортсмены выступали в категории К44, где представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.
Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 32 золотыми, 23 серебряными и 42 бронзовыми медалями. На первой строчке находится сборная Китая (77-46-44), на второй — Великобритания (33-27-35).
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю