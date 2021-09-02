Российская тхэквондистка Поддубская стала бронзовым призером Паралимпиады

Российская тхэквондистка Анна Поддубская стала бронзовым призером Паралимпиады в Токио.

В поединке за бронзовую медаль в турнире в категории до 49 килограмм россиянка победила украинку Викторию Марчук.

Спортсменки выступали в категории К44, где представлены люди с поражением опорно-двигательного аппарата.

Россия занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады с 32 золотыми, 23 серебряными и 41 бронзовой медалью. На первой строчке находится сборная Китая (77-46-43), на второй — Великобритания (33-27-35).