Российским паралимпийцам дали три дополнительные квоты на участие в Играх в Пекине
Паралимпийцам сборной России предоставили три дополнительные квоты на участие в Играх в Пекине
Глава российской делегации на Паралимпиады Павел Рожков рассказал, что МПК предоставил российской команде три дополнительные квоты для участия в Играх в Пекине.
«По итогам распределения Международным паралимпийским комитетом двухсторонних приглашений команда Паралимпийского комитета России получила три дополнительные квоты на участие в Паралимпийских играх в Пекине. Две — в лыжных гонках и биатлоне и одну — в сноуборде», — цитирует Рожкова ТАСС.
Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.
Источник: https://tass.ru/sport/13736181
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