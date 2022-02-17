Российским паралимпийцам дали три дополнительные квоты на участие в Играх в Пекине

Паралимпийцам сборной России предоставили три дополнительные квоты на участие в Играх в Пекине

Глава российской делегации на Паралимпиады Павел Рожков рассказал, что МПК предоставил российской команде три дополнительные квоты для участия в Играх в Пекине.

«По итогам распределения Международным паралимпийским комитетом двухсторонних приглашений команда Паралимпийского комитета России получила три дополнительные квоты на участие в Паралимпийских играх в Пекине. Две — в лыжных гонках и биатлоне и одну — в сноуборде», — цитирует Рожкова ТАСС.

Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта.