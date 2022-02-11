Прошло первое заседание оперштаба по подготовке и участию российских спортсменов в Паралимпиаде-2022

В пятницу, 11 февраля, в Минспорте России заместитель министра Одес Байсултанов провел первое заседание Оперативного штаба по подготовке и участию российских спортсменов в XIII Паралимпийских зимних играх в Пекине.

В состав штаба входят представители Министерства спорта Российской Федерации, Паралимпийского комитета России, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федерального агентства воздушного транспорта, Федерального медико-биологического агентства, ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» и др.

«Для наших спортсменов-паралимпийцев наступает заключительный и самый важный этап подготовки к Играм в Пекине. Нам необходимо сделать все возможное, чтобы сборная команда России подошла к главному старту четырехлетия в полной готовности. Чрезвычайно важно обеспечить здоровье спортсменов и тренеров, правильно организовать логистику в местах проведения заключительных сборов перед отлетом в Пекин, обеспечить координацию всех служб. Наш штаб будет работать в режиме 24/7 и оперативно решать все вопросы», — отметил Байсултанов.

Участники мероприятия обсудили наиболее важные вопросы, связанные с ходом подготовки российских спортсменов к Играм.

Шеф миссии паралимпийской команды России на Играх-2022, первый вице-президент ПКР Павел Рожков сообщил, что первая административная группа ПКР отправится в Пекин 22 февраля, чтобы проконтролировать на месте все вопросы, связанные с прилетом и размещением членов российской делегации. Представители ПКР проверят и подготовят места размещения, получат автомобили и оборудование от оргкомитета Игр, подготовят медицинские центры ФМБА и штаб команды к работе в паралимпийских деревнях.

Планируется, что паралимпийская сборная команда России прилетит в столицу Китая в почти полном составе 25 февраля. В настоящий момент команды проходят заключительный этап подготовки. Часть спортсменов будет готовиться к Паралимпийским играм на Дальнем Востоке — в Сахалинской области и Приморском крае.

Окончательный состав сборной России для участия в Паралимпийских играх в Пекине будет утвержден Исполкомом ПКР 16 февраля. До 18 февраля он вместе со всеми необходимыми документами должен быть передан в Международный паралимпийский комитет для подтверждения допуска спортсменов с учетом установленных критериев. После того как МПК подтвердит полный состав делегации, он будет представлен на согласование в Минспорт России.

Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 медальном виде программы из 78. На сегодняшний день предварительно утвержден состав паралимпийской сборной, куда входят 68 спортсменов. 28 атлетов являются заслуженными мастерами спорта, 11 — мастерами спорта международного класса. Самые титулованные спортсмены в российской команде — трехкратные паралимпийские чемпионы по лыжным гонкам и биатлону Николай Полухин, Екатерина Румянцева, а также трехкратный победитель Игр в горнолыжном спорте Алексей Бугаев.

Для двукратной паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Марии Иовлевой и двукратного паралимпийского чемпиона по горнолыжному спорту Валерия Редкозубова предстоящие Игры станут четвертыми в карьере.

Самые юные спортсмены, вошедшие в состав, — 15-летние горнолыжники Дарья Ищенко и Иван Васильев. Самый возрастной российский атлет на Играх-2022 — 50-летний сноубордист Вячеслав Латышев.

Состав делегации может увеличиться до 72 спортсменов. Дополнительные квоты на участие российские паралимпийцы могут получить при распределении МПК двусторонних приглашений, которое состоится 15 февраля. Данным методом будут распределены 62 квоты: 24 — в лыжных гонках и биатлоне, 20 — в горнолыжном спорте и 18 — в сноуборде.