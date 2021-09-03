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Российские волейболистки заняли пятое место на Паралимпиаде-2020

12:03

Женская сборная России по волейболу сидя в матче за пятое место Паралимпиады обыграли итальянок.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (22:25, 25:23, 25:23, 25:14).

Паралимпиада-2020 проходит в Токио с 24 сентября по 5 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

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