Российские волейболистки заняли пятое место на Паралимпиаде-2020
12:03
Женская сборная России по волейболу сидя в матче за пятое место Паралимпиады обыграли итальянок.
Встреча завершилась со счетом 3-1 (22:25, 25:23, 25:23, 25:14).
Паралимпиада-2020 проходит в Токио с 24 сентября по 5 сентября.
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