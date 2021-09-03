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Российская пловчиха Ищиулова выиграла третью медаль на Паралимпиаде

11:46

Российская пловчиха Виктория Ищиулова стала серебряным призером на Паралимпиаде в Токио.

Россиянка стала второй в заплыве на 100 метров баттерфляем, уступив 0,93 секунды американке Джессике Лонг. Третье место заняла Лаура Каролина Гонсалес Родригес из Колумбии (отставание — 11,06 секунды).

Спортсмены выступали в категории S8 (различные формы инвалидности, ампутации и церебральный паралич).

Отметим, что эта серебряная медаль стала для Ищиуловой третьей на Паралимпиаде в Токио. До этого 16-летняя спортсменка выиграла золото в плавании на 50 метров свободным стилем и стала серебряным призером в эстафете 4х100 метров.

Плавание
Женщины. 100 м батерфляй
1. Джессика Лонг (США)
2. Виктория Ищиулова (Россия)
3. Лаура Каролина Гонсалес Родригес (Колумбия)

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Иван Торопцев все материалы автора

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