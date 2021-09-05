Российские паралимпийцы приняли участие в параде спортсменов на церемонии закрытия Паралимпиады в Токио

Делегация Паралимпийского комитета России (ПКР) приняла участие в параде спортсменов на церемонии закрытия Паралимпиады в Токио.

Знаменосцем команды стал пловец Роман Жданов, который трижды стал чемпионом с олимпийским рекордом на соревнованиях в Японии, а также завоевал две бронзовых награды.

В параде спортсменов принимали участие знаменосцы, остальная делегация ПКР вышла на стадион заранее и составила около 150 человек, среди которых присутствовали как спортсмены, так и члены делегации.

Россия заняла четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио с 36 золотыми, 33 серебряными и 49 бронзовыми медалями. Первое место занял Китай (96-60-51), второе — Великобритания (41-38-45), третьей стала команда США (37-36-31).