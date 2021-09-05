Матыцин: «Выступление Паутовой в марафоне на Паралимпиаде в Токио достойно восхищения»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о выступлении легкоатлетки Елены Паутовой в марафоне на Паралимпийских играх в Токио (Япония).

«Поздравляю Елену Паутову с серебром Игр в Токио! Выступление нашей спортсменки в марафоне достойно восхищения. Елена проявила большую стойкость и выдержку, мастерски преодолела сложную дистанцию со своим лучшим результатом в сезоне. Это ее первая паралимпийская награда в марафоне и шестая медаль Паралимпиады в карьере», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Отметим, российские легкоатлеты завоевали 38 наград на Паралимпийских играх в Токио и стали вторыми в медальном зачете.