Матыцин: «Выступление Паутовой в марафоне на Паралимпиаде в Токио достойно восхищения»
12:50
Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о выступлении легкоатлетки Елены Паутовой в марафоне на Паралимпийских играх в Токио (Япония).
«Поздравляю Елену Паутову с серебром Игр в Токио! Выступление нашей спортсменки в марафоне достойно восхищения. Елена проявила большую стойкость и выдержку, мастерски преодолела сложную дистанцию со своим лучшим результатом в сезоне. Это ее первая паралимпийская награда в марафоне и шестая медаль Паралимпиады в карьере», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.
Отметим, российские легкоатлеты завоевали 38 наград на Паралимпийских играх в Токио и стали вторыми в медальном зачете.
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