Огонь Паралимпиады в Токио погашен на церемонии закрытия Игр
В Токио состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр-2020. На Национальном стадионе в столице Японии погашен олимпийский огонь.
До этого состоялся парад всех стран-участниц Паралимпиады, после чего был опущен флаг Международного паралимпийского комитета.
В конце церемонии было объявлено о переходе права проведения следующей Паралимпиады Парижу, который в 2024 году впервые примет подобные соревнования.
Напомним, Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября. Всего было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.
Сборная Китая одержала победу в общем медальном зачете (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая награда). Второй стала сборная Великобритании (41-38-45), третьей — США (37-36-31). Россия заняла четвертое место (36-33-49).
Let's get excited, we just can't hide it— Paris 2024 (@Paris2024) September 5, 2021
Pour la premi?re fois de son histoire, la France organisera en 2024 les Jeux Paralympiques d'?t? !
Voyons grand !
For the first time in history, France will organize the Summer Paralympic Games in 2024!
Let's go big!
??? #Paris2024 pic.twitter.com/CgvF5NxleW
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