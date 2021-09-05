Огонь Паралимпиады в Токио погашен на церемонии закрытия Игр

В Токио состоялась церемония закрытия Паралимпийских игр-2020. На Национальном стадионе в столице Японии погашен олимпийский огонь.

До этого состоялся парад всех стран-участниц Паралимпиады, после чего был опущен флаг Международного паралимпийского комитета.

В конце церемонии было объявлено о переходе права проведения следующей Паралимпиады Парижу, который в 2024 году впервые примет подобные соревнования.

Напомним, Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября. Всего было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Сборная Китая одержала победу в общем медальном зачете (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая награда). Второй стала сборная Великобритании (41-38-45), третьей — США (37-36-31). Россия заняла четвертое место (36-33-49).