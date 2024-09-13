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Париж-2024, Паралимпиада

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 04:22

Российские спортсмены на Паралимпиаде-2024 сдали около 50 допинг-проб

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный врач делегации Паралимпийского комитета России Гузель Идрисова рассказала, что российские спортсмены на Паралимпиаде-2024 сдали около 50 допинг-проб, все они дали отрицательный результат.

«У нас на этих Играх в составе медицинской бригады было 8 специалистов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, в Токио было 35. Мы справились, нами был развернут медцентр, отдельно выделены комнаты, спортсмены достойно подготовились к Играм, самая главная проблема была психологическая. Сегодня такой тренд, что оргкомитеты уделяют огромное внимание ментальным вопросам, у нас в штабе была теплая атмосфера, поддержка, которую спортсмены чувствовали от руководства Паралимпийского комитета России, страны.

Наших спортсменов много тестировали, было более 100 тестирований за этот год. Мы плотно работаем с Российским антидопинговым агентством, мы проходили семинары. Наши спортсмены и персонал были готовы к Играм. На Играх было отобрано около 50 проб и все они чисты», — цитирует ТАСС Идрисову.

Источник: ТАСС
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