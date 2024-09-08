Дегтярев считает достойным выступление российских спортсменов на Паралимпиаде-2024

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев оценил выступление российских спортсменов на Паралимпиаде-2024 в Париже.

«Поздравляю наших спортсменов с безграничными возможностями с успешным выступлением на Паралимпийских летних играх в Париже. Из-за всевозможных ограничений для нашей команды в условиях, когда российские атлеты долгое время не участвовали в международных соревнованиях, считаю их выступление в Париже достойным», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Он также поблагодарил тренеров и специалистов, которые готовили атлетов к Играм. По словам министра спорта, Россия продолжит оказывать всю необходимую материально-техническую и организационную поддержку паралимпийскому спорту.

Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября. На счету российских спортсменов 64 медали — 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых. Российским и белорусским паралимпийцам на Играх было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе.

В воскресенье глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что российские спортсмены не допустили допинговых нарушений на Паралимпиаде в Париже.