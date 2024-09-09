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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 00:13

В Париже завершилась церемония закрытия Паралимпиады-2024

Алина Савинова
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Церемония закрытия Паралимпиады-2024.
Фото Reuters

На стадионе «Стад де Франс» в Париже прошла торжественная церемония закрытия летней Паралимпиады 2024 года.

Шоу завершил французский диджей Мартин Сольвейг. До него также номера представили дуэт Ofenbach, композитор The Avener, мультиинструменталист Жан-Мишель Жарр и другие знаменитости. Во время их выступлений на сцену были приглашены паралимпийцы и другие гости церемонии закрытия Игр.

Паралимпийские игры проходили с 28 августа по 8 сентября. В соревнованиях приняли участие около 4400 спортсменов из 182 стран, которые разыграли 549 комплектов наград. Победителем медального зачета стала сборная Китая с 220 медалями (94-76-50). Российские спортсмены завоевали 64 награды — 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых.

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).

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