Итоговый медальный зачет Паралимпиады 2024: Китай — первый, Россия — восьмая

Сборная Китая победила в медальном зачете Паралимпиады в Париже. Команда завоевала 220 наград (94 золотые, 76 серебряных и 50 бронзовых). На втором месте расположилась сборная Великобритании — 124 (49 — 44 — 31), замкнула тройку команда США — 105 (36 — 43 — 27). Россия заняла восьмое место (20 — 21 — 23), всего у спортсменов из РФ 64 медали.

Топ-10 медального зачета Паралимпиады-2024.

1 Китай 94 76 50 220 2 Великобритания 49 44 31 124 3 США 36 42 27 105 4 Нидерланды 27 17 12 56 5 Бразилия 25 26 38 89 6 Италия 24 15 32 71 7 Украина 22 28 32 82 8 НАШИ 20 21 23 64 9 Франция 19 28 28 75 10 Австралия 18 17 28 63

Церемония закрытия Летних Паралимпийских игр состоится 8 сентября. Россияне получили приглашение не церемонию. Соревнования стартовали 28 августа. В них приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.