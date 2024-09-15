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Париж-2024, Паралимпиада

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 11:01

Российский легкоатлет Вдовин отметил хорошие условия проживания в Паралимпийской деревне

Сергей Жуков
корреспондент
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Российский легкоатлет Андрей Вдовин в комментарии «СЭ» рассказал об условиях проживания в Паралимпийской деревне.

«Мне все понравилось. Даже если сравнивать с Играми в Токио, то все было лучше. У нас были панорамные окна в гостиной. Не могу сказать ничего плохого, это обычный ЖК. 7-8 этажей, 25 домиков, а в центре всего находится здоровенная столовая, которая похожа на торговый центр. Очень красивое место.

Мы все читали комментарии о том, что жарко в номерах, про картонные кровати. Да, это все было, но такая же практика была и в Токио. Матрасы были классные, спина не болела. Иногда дома спишь и болит спина, а на этих матрасах все классно было. Нареканий никаких нет. Возможно, мы не в тот период были там. Может в июле было жарковато», — сказал Вдовин «СЭ».

Паралимпийские игры в Париже завершились 8 сентября. На соревнованиях выступили 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Всего на их счету 17 золотых наград.

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