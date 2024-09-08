Более 60 российских спортсменов отправились на церемонию закрытия Паралимпиады-2024

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил, что более 60 российских спортсменов посетят церемонию закрытия Паралимпийских игр в Париже.

Мероприятие стартовало на стадионе «Стад де Франс».

«Больше 60 наших спортсменов захотели увидеть церемонию закрытия. Также на нее отправилась часть нашей делегации из числа тренеров и персонала команды. Как правило, эта церемония проходит без парада атлетов, это скорее театрализованное действо и общее чествование, поэтому туда обычно едут далеко не все — кто-то из ребят устал, кому-то нужно выспаться перед вылетом», — цитирует Рожкова ТАСС.

Ранее российские и белорусские спортсмены получили приглашение на закрытие Паралимпиады-2024. Они не принимали участия в церемонии открытия Игр.

Всего на соревнованиях в Париже выступили 88 российских спортсменов, которые завоевали 64 медали — 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых. Российским и белорусским паралимпийцам на Играх было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе.