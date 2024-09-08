Немецкий телеканал Sat.1 отменил шоу из-за шутки ведущего про паралимпийцев

Немецкий телеканал Sat.1 отменил выход телевизионного шоу «Что в коробке?» с ведущим Люком Мокриджем после того, как тот неудачно пошутил про участников Паралимпийских игр, сообщает Bild.

Ранее 35-летний комик в своем подкасте «Немцы» заявил: «Есть люди без ног и рук, которых бросают в бассейн — и побеждает тот, кто утонет последним». Эта шутка вызвала волну негативной реакции у слушателей. Позже Мокридж принес извинения в своих соцсетях, отметив, что не хотел обидеть людей с ограниченными возможностями. По словам юмориста, при составлении шуток он даже консультировался с паралимпийцами и другими комиками.

Паралимпиада-2024 в Париже проходила с 28 августа по 8 сентября. В Играх принимали участие около 4400 атлетов из 182 стран. Всего в спортивную программу вошли 22 вида спорта.

Мокридж был ведущим различных телешоу, в частности «Ночная стирка», в котором молодые артисты и комики имеют возможность выступать перед аудиторией со своей программой. В сентябре 2013 года он запустил собственное комедийное шоу под названием «Оккупируй школу».