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Париж-2024, Паралимпиада

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 11:34

Российский легкоатлет Вдовин — о трансгендере Петрилло: «Было видно, что это мужчина»

Сергей Жуков
корреспондент
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Российский легкоатлет Андрей Вдовин в комментарии для «СЭ» высказался об участнике Паралимпийских игр-2024, трасгендере Валентине Петрилло.

«Я отношусь негативно к этому. Я смотрел забег, когда Анна Кулинич-Сорокина была дисквалифицирована из-за фальстарта. В том же забеге этот спортсмен не смог пройти в финал. Было видно, что это мужчина. До этого забега я ехал рядом с ним. Да, он был подстрижен, но у него гендерные признаки мужчины. Голос совершенно не женский.

Это, наверное, такая европейская повестка. Учитывая, что он даже не вышел в финал, это смягчило ситуацию и не так колоссально отразилось на нашем спорте, как у олимпийцев, где спортсмен из Алжира, проваливший тест, выступал. Я в целом против участия таких спортсменов. В какой-то момент это может стать нормой, поэтому я к этому отношусь негативно», — сказал Вдовин «СЭ».

Итальянская бегунья Валентина Петрилло не смогла выйти в финал в беге на 200 метров в классификации Т12 для спортсменов с проблемами зрения соревнований на Паралимпийских играх в Париже.

Петрилло является первой трансгендерной женщиной в истории Паралимпийских игр.

Валентина Петрилло
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