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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 15:45

Вдовин — о подарках на Паралимпиаде: «Нас обделили по национальному признаку»

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Трехкратный паралимпийский чемпион Андрей Вдовин считает несправедливым то, что спонсор Игр в Париже оставил россиян без традиционных подарков.

«Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили. Мы обращались к официальным представителям спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено. В тот момент мы огорчились, но затем подумали: не дали телефоны и ладно. Зато мы выиграли медали. Это был единственный негативный момент на Паралимпийских играх в отношении россиян», — сказал Вдовин Metaratings.ru.

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Традиционно все участники Олимпийских и Паралимпийских игр получают в подарок от спонсора соревнований телефоны последней модели. Как ранее объяснил президент ПКР Павел Рожков, российские спортсмены не получили подарки, так как российская организация находится под санкциями МПК.

В соревнованиях в Париже приняли участие 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. На счету россиян 20 золотых медалей, 21 серебряная и 23 бронзовых. Они заняли восьмое место в неофициальном медальном зачете.

Источник: Metaratings.ru
ПКР
МПК
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