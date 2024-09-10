Паралимпийка Щурова: «На Играх многие страны восторгались и говорили, как любят Россию»

Капитан паралимпийской сборной по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Зоя Щурова в комментарии для «СЭ» рассказала о том, какое было отношение к российским спортсменам на Играх в Париже.

«Относились к нам в целом хорошо, никаких конфликтных ситуаций не было. Я лично дружу со своими соперницами, все меня обнимали и поздравляли после серебра. Многие страны понимали, откуда мы, и всегда восторгались. Говорили, как любят Россию», — сказала Щурова «СЭ».

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже. В них приняли участие 88 атлета из РФ в нейтральном статусе.

Александр Абустин