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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 13:02

Паралимпийка Щурова: «На Играх многие страны восторгались и говорили, как любят Россию»

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Капитан паралимпийской сборной по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Зоя Щурова в комментарии для «СЭ» рассказала о том, какое было отношение к российским спортсменам на Играх в Париже.

«Относились к нам в целом хорошо, никаких конфликтных ситуаций не было. Я лично дружу со своими соперницами, все меня обнимали и поздравляли после серебра. Многие страны понимали, откуда мы, и всегда восторгались. Говорили, как любят Россию», — сказала Щурова «СЭ».

Российские спортсмены завоевали 64 медали на Паралимпийских играх-2024 в Париже. В них приняли участие 88 атлета из РФ в нейтральном статусе.

Александр Абустин

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