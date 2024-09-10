Российские паралимпийцы вернулись в Россию с Игр в Париже

Российские спортсмены прилетели в Москву после участия в Паралимпийских играх в Париже.

Самолет с паралимпийцами приземлился в аэропорт Шереметьево. Как сообщает ТАСС, ранее планировалось, что атлеты прилетят в аэропорт Внуково, однако из-за атаки БПЛА в Подмосковье рейс был перенаправлен в Шереметьево.

Сборная России заняла восьмое место в медальном зачете Паралимпиады-2024.

Всего на соревнованиях в Париже выступили 88 российских спортсменов, которые завоевали 64 медали — 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовых. Российским и белорусским паралимпийцам на Играх было разрешено соревноваться только в нейтральном статусе.