Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Главная
Паралимпийские игры

Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 03:40

Рожков: «Очень важно было, чтобы наши спортсмены прошли достойно Игры в Париже и не нарушили правила нейтральности»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что решение об участии российских паралимпийцев в Играх 2026 и 2028 годов пока не принято.

«Определяющим будет решение [генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета] осенью следующего года в Южной Корее. Есть заявление со стороны Украины, что они не допустят нашего участия. Очень важно было, чтобы наши спортсмены прошли достойно Игры в Париже и не нарушили правила нейтральности.

Что касается зимних Игр, здесь еще сложнее вопрос. Два года назад некоторые виды спорта были переданы в международные олимпийские федерации. Какая там обстановка — вы знаете, мы, например, так и не смогли преодолеть преграды в велоспорте. На сегодня непонятно, дадут ли нашим спортсменам участвовать в квалификации к Играм. Мы начали вести консультации, но определенности пока нет», — цитирует ТАСС Рожкова.

Источник: ТАСС
Читайте также
В ВАДА заявили, что статья о сокрытии эксперта в деле Валиевой имеет неточности
День программиста отметят 12 сентября
Путин прибыл в Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге
Дзюба пойдет на рекорд в новом клубе, «Спартак» отдал двух игроков. Что произошло в последний день трансферного окна в России
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Мимика и наушники: как прошли дебаты Трампа и Харрис. Детали
Популярное видео
Победы «Салавата» и проблемы судей: день с Алексеем Шевченко
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости