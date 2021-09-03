Россиянин Работницкий завоевал серебряную медаль Паралимпиады в беге на 1500 метров

Российский спортсмен Александр Работницкий завоевал серебряную медаль Паралимпиады-2020 в беге на дистанции 1500 метров для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

27-летний россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 55,78 секунды. золотую медаль завоевал британец Оуэн Миллер (3.54,57), третьим стал Ндиага Дьен из Италии (3.57,24).