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Россиянин Работницкий завоевал серебряную медаль Паралимпиады в беге на 1500 метров

04:30

Российский спортсмен Александр Работницкий завоевал серебряную медаль Паралимпиады-2020 в беге на дистанции 1500 метров для спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

27-летний россиянин преодолел дистанцию за 3 минуты 55,78 секунды. золотую медаль завоевал британец Оуэн Миллер (3.54,57), третьим стал Ндиага Дьен из Италии (3.57,24).

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Сергей Разин все материалы автора

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