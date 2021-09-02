Паралимпиада-2020: Россия занимает третье место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 2 сентября
2 сентября 2021, 18:00
Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 2 сентября, девятого медального дня соревнований.
У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (77), а также по общему числу наград (167).
Второй идет сборная Великобритании. У британцев 34 золотые медали и 96 в общей сложности.
Сборная России на данный момент идет третьей. Россияне завоевали 97 медалей (32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые).
Топ-10 медального зачета Паралимпиады
|1
|77
|46
|44
|167
|2
|34
|27
|35
|96
|3
|32
|23
|42
|97
|4
|27
|31
|22
|80
|5
|20
|39
|25
|84
|6
|19
|13
|22
|54
|7
|19
|11
|11
|41
|8
|17
|23
|26
|66
|9
|13
|25
|20
|58
|10
|11
|1
|4
|16
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