Паралимпиада-2020: Россия занимает третье место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 2 сентября

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 2 сентября, девятого медального дня соревнований.

У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (77), а также по общему числу наград (167).

Второй идет сборная Великобритании. У британцев 34 золотые медали и 96 в общей сложности.

Сборная России на данный момент идет третьей. Россияне завоевали 97 медалей (32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые).

Топ-10 медального зачета Паралимпиады