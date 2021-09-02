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Паралимпиада-2020: Россия занимает третье место в медальном зачете Игр в Токио по итогам 2 сентября

2 сентября 2021, 18:00
2 сентября на Паралимпиаде в Токио. Фото AFP
2 сентября на Паралимпиаде в Токио. Фото AFP

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 2 сентября, девятого медального дня соревнований.

У китайской команды лучший результат по числу золотых медалей (77), а также по общему числу наград (167).

Второй идет сборная Великобритании. У британцев 34 золотые медали и 96 в общей сложности.

Сборная России на данный момент идет третьей. Россияне завоевали 97 медалей (32 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые).

Топ-10 медального зачета Паралимпиады

1
Китай
 77 46 44 167
2
Великобритания
 34 27 35 96
3
Россия
 32 23 42 97
4
США
 27 31 22 80
5
Украина
 20 39 25 84
6
Бразилия
 19 13 22 54
7
Нидерланды
 19 11 11 41
8
Австралия
 17 23 26 66
9
Италия
 13 25 20 58
10
Азербайджан
 11 1 4 16

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Евгений Петров все материалы автора

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