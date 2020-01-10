Работающие с ПКР юристы уведомят CAS об участии в споре ВАДА и РУСАДА

Представляющая интересы Паралимпийского комитета России (ПКР) в качестве заинтересованной стороны (третьего лица) в споре между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) юридическая компания в ближайшее время передаст в Спортивный арбитражный суд (CAS) все необходимые документы об участии в процессе, сообщает РИА «Новости».

Ранее ВАДА WADA сообщило, что обратилось в СAS по делу о споре с РУСАДА относительно санкций в отношении российского спорта, В релизе агентства говорится, что «в соответствии с положениями всемирного антидопингового кодекса третьи стороны могут подать заявку о вмешательстве в процесс в течение 10 дней с даты настоящего пресс-релиза».

Исполком ВАДА 9 декабря единогласно отстранил российских атлетов от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, на четыре года. При этом отмечалось, что «чистые» спортсмены из России смогут выступать в нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Также РУСАДА было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.