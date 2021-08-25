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Путин поздравил Шабалину с золотом Паралимпиады в Токио

19:14
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Валерии Шабалиной. Ранее она завоевала золото Паралимпиады в Токио. Россиянка стала первой в плавании на 100 метров баттерфляем, установив мировой рекорд.

«Уважаемая Валерия Андреевна! Сердечно поздравляю Вас с победой, — говорится в тексте поздравления на сайте Кремля. — Напряженные тренировки, вера в себя и собственные силы стали основой Вашего успеха, позволили обойти серьезных соперниц, открыть «золотой счет» нашей команды на XVI Паралимпийских летних играх в Токио. Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго».

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12218915

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Евгений Петров все материалы автора

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