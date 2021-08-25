Губерниев: «Горжусь своей страной и нашими паралимпийцами»

Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты российских пловцов на Паралимпиаде в Токио. В первый день игр спортсмены из России завоевали шесть медалей, три золота и установили два мировых рекорда.

«В тот момент, когда очень много внимания почему-то уделено личной жизни Павла Мамаева, я как человек приличный и влюбленный в российский спорт, радуюсь другому. Это феноменальное начало. Я знал, что команда готова. Перед каждым из них я готов снять шляпу. Там же были не только медали, некоторые ребята остановились в шаге от победы: были пятые, седьмые места. Но начать турнир с мировыми рекордами, с безоговорочными победами — огромные молодцы! Мне тоже приятно, что новое поколение блистает, ведь у многих украли Паралимпиаду пятилетней давности, но от этого мы стали только крепче. Ребята освоили новые дистанции, будут еще неоднократно выступать. Я горжусь своей страной и нашими паралимпийцами. Призываю всех смотреть прямые трансляции на «Матч ТВ», поддерживать наших спортсменов, это реально гордость нации!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

В первый день Игр сборная России взяла шесть медалей. Золото в плавании выиграли: Роман Жданов (50 метров брассом), Валерия Шабалина (100 метров баттерфляем) и Анастасия Гонтарь (50 метров вольным стилем).

Андрей Николаев завоевал серебро в плавании вольным стилем на 100 метров. Бронзовые медали — у Владимира Даниленко (100 метров на спине) и Дарьи Пикаловой (100 метров баттерфляем).