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Сегодня, 16:39

Последняя группа российских паралимпийцев прибыла на Игры-2022 в Пекин

Анна Горшкова
Корреспондент

Команда российских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прилетела в Пекин для участия в Паралимпийских играх, сообщает ТАСС.

Паралимпийцы, которые были вынуждены задержаться в Италии из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов в Европе, долетели до Пекина через Стамбул.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе и под флагом Международного паралимпийского комитета.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. На соревнованиях будут разыграны 78 комплектов медалей. Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/13933153
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