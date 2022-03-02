Последняя группа российских паралимпийцев прибыла на Игры-2022 в Пекин

Команда российских спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) прилетела в Пекин для участия в Паралимпийских играх, сообщает ТАСС.

Паралимпийцы, которые были вынуждены задержаться в Италии из-за закрытия воздушного пространства для российских самолетов в Европе, долетели до Пекина через Стамбул.

Российские спортсмены будут выступать на турнире в нейтральном статусе и под флагом Международного паралимпийского комитета.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта. На соревнованиях будут разыграны 78 комплектов медалей. Российские спортсмены примут участие во всех видах спорта.