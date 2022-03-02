Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался о решении Международного Паралимпийской комитета допустить российских и белорусских спортсменов до Паралимпиады в Пекине.

«Это правильное решение. Вопрос лишь в том, что нас опять ущемили. Мы будем участвовать под флагом паралимпийского комитета. Но самое главное сейчас — это участие. Мы видим, что атака идет по всем направлениям. Знаю, что паралимпийский комитет тоже было давление, они колебались, когда принимали это решение. Благодарим, что наших спортсменов отстояли.

Еще наша команда не будет участвовать в медальном зачете. Это, конечно, нехорошо. Но мы знаем, что все медали, которые наши спортсмены завоюют, это наши медали.

И почему еще не будет медального зачета: все понимают, что Россия претендент на первую тройку. А то если мы победим в общем зачете, то это будет просто катастрофа для наших недругов. Они этого не простят. А нашим ребятам желаю удачи и успехов", — сказал Свищев «СЭ».

Сегодня, 2 марта Международный паралимпийский комитет объявил о том, что допустит российских и белорусских спортсменов до участия в Паралимпиаде в Пекине в нейтральном статусе.

Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.