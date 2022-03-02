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Сегодня, 17:03

Глава IPC Парсонс объяснил санкции к России на Паралимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Международный паралимпийский комитет (IPC) не должен был руководствоваться эмоциями во время принятия решения по санкциям против российского спорта на Паралимпиаде в Пекине, так как дело могло быть передано в суд, заявил глава IPC Эндрю Парсонс.

«Мы учитывали, что дело может быть передано в суд, поэтому не должны были руководствоваться эмоциями. В настоящее время на членов IPC не накладывается требование соблюдения олимпийского перемирия. Поэтому мы приняли максимально строгое из всех возможных наказание согласно действующим правилам», — приводит слова Парсонса РИА «Новости».

В среду IPC принял решение допустить до участия в Паралимпийских играх в Пекине российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, их награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Игр.

Паралимпийские игры пройдут 4-13 марта в Пекине.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220302/paralimpiada-1776081596.html
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