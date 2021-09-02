Пловец Жданов станет знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия Паралимпиады

Исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков рассказал, что пловец Роман Жданов станет знаменосцем команды Паралимпийского комитета России на церемонии закрытия Игр.

«Сегодня Роман Жданов был утвержден знаменосцем команды ПКР на церемонии закрытия летних Паралимпийских игр в Токио. Роман успешно выступает на Играх и в данный момент завоевал две золотые и две бронзовые медали, а также установил два новых рекорда мира», — цитирует Рожкова ТАСС.

На Играх Жданов выиграл золотые медали в плавании на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием и бронзовую медаль в плавании на дистанции 100 м вольным стилем.

Церемония закрытия состоится 5 сентября.