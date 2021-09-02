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Россиянин Ленский завоевал бронзу Паралимпиады на дистанции 400 метров комплексным плаванием

11:22

Россиянин Вячеслав Ленский завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Его результат составил 5 минут 4,84 секунды.

Победил бразилец Талиссон Энрике Глок (4.54,42), вторым стал итальянец Антонио Фантин (4.55,70).

Другой россиянин, Андрей Граничка, стал четвертам (5.05,30).

Спортсмены выступали в категории S6 (поражение опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

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Роман Шишов все материалы автора

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