Россиянин Ленский завоевал бронзу Паралимпиады на дистанции 400 метров комплексным плаванием

Россиянин Вячеслав Ленский завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Его результат составил 5 минут 4,84 секунды.

Победил бразилец Талиссон Энрике Глок (4.54,42), вторым стал итальянец Антонио Фантин (4.55,70).

Другой россиянин, Андрей Граничка, стал четвертам (5.05,30).

Спортсмены выступали в категории S6 (поражение опорно-двигательного аппарата (ПОДА).