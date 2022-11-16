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16 ноября, 23:50

Паралимпийский комитет России намерен обратиться в ООН в связи с приостановлением членства в МПК

Иван Торопцев
Корреспондент
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Эмблема Международного паралимпийского комитета.
Фото Getty Images

Паралимпийский комитет России (ПКР) намерен обратиться в Организацию объединенных наций (ООН) и ряд других организаций в связи с приостановкой членства в Международном паралимпийском комитете (МПК).

В среду, 16 ноября МПК объявил о приостановке членства ПКР в организации по итогам голосования на заседании генеральной ассамблеи в Берлине.

«Своими действиями МПК грубо нарушил положения Всеобщей декларации прав человека, принятой резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, а также основной принцип Конвенции о правах инвалидов о недискриминации, гарантирующий инвалидам равную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве.
ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с Открытым письмом в ООН, МОК и международные неправительственные правозащитные организации инвалидов с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку и ущемления их прав на участие в международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх через приостановление всех членских прав ПКР в МПК. ПКР рассматривает возможные варианты защиты своих прав», — говорится в тексте пресс-релиза, опубликованном на официальном сайте ПКР.

Ранее в ПКР заявили, что считают незаконной приостановку членства организации в МПК.

Источник: https://paralymp.ru/press_center/news/official/16-11-2022-press_reliz_po_resheniyu_generalnoy_assamblei_mpk_o_priostanovlenii_vsekh_chlenskikh_prav_pkr_v_mpk_/
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