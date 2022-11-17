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Сегодня, 09:16

Лыжник Шилов отреагировал на приостановку членства Паралимпийского комитета России в IPC

Виктория Кравченко
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Шестикратный чемпион Паралимпийских игр, лыжник Сергей Шилов отреагировал на информацию о том, что Международный паралимпийский комитет (IPC) приостановил членство в организации Паралимпийского комитета России (ПКР).

«От паралимпийского комитета международного ожидать другого не приходилось, потому что он несамостоятелен в принятии решений. Что ему навязывают хозяева, то он и делает... Ничего другого от него ждать не приходилось», — заявил лыжник РЕН ТВ.

Ранее Россию лишали членства в организации в августе 2016 года перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро. В марте 2019 года ПКР был условно восстановлен в правах.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1046889-lyzhnik-shilov-o-priostanovke-chlenstva-pkr-ipc-nesamostoiatelen
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