ПКР считает незаконным приостановление членства в Международном паралимпийском комитете

Паралимпийский комитет России (ПКР) считает незаконным приостановление членства в Международном паралимпийском комитете (МПК), так как МПК не предоставил ни одного доказательства нарушений устава организации.

«Паралимпийский комитет России считает, что решение о приостановлении всех членских прав ПКР является незаконным, необоснованным, лишено каких-либо правовых оснований и грубо нарушает всю нормативную базу МПК. В качестве основания своего решения МПК ссылался на нарушение со стороны ПКР обязательств по членству, установленных уставом МПК, а также нарушение ПКР олимпийского перемирия. Между тем МПК не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств в соответствии с положениями устава МПК. Все утверждения МПК по этому поводу являются абсолютно голословными», — сказал президент ПКР Павел Рожков ТАСС.

Паралимпийский комитет России намерен обратиться в ООН после приостановки членства в Международном паралимпийском комитете.

«Что касается обвинения ПКР в нарушении олимпийского перемирия, отметим, что ни ПКР, ни спортсмены, ни тренеры не могли в принципе нарушить олимпийское перемирие и, следовательно, не могут нести за это ответственность. Ссылаясь на нарушение олимпийского перемирия как на основание для приостановления членства ПКР, МПК де-факто применяет двойные стандарты», — заявил Рожков.

В среду, 16 нояюря на внеочередной генеральной ассамблее МПК приостановил членство ПКР в организации.