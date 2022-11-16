Депутат Государственной Думы Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на приостановку МПК членства Паралимпийского комитета России.

«Произошло то, о чем я говорил еще в начале марта. Мы не должны были ждать, когда нам публично щелкнут по носу, правильным был инициативный выход России из организаций в которых нарушаются все мыслимые нормы права и морали. Мы не хотели там больше находиться. А вышло теперь так, что нас выставили вон.

Россия является одним из лидеров практически во всех видах спорта. Соревнования с нами — всегда афиша, аудитория и, как следствие, заработанные деньги. Поэтому именно мы должны были выставлять свои требования, ставить ультиматумы. Хотите видеть Россию? Тогда никакой дискриминации по национальному признаку, никаких нейтральных спортсменов. Подавляющее большинство наших спортивных чиновников за девять месяцев никак не может поверить в то, что как было раньше, уже не будет. Они шли и продолжают идти на поводу МОК и спортивных федераций. Таким образом, восстанавливать спортивный суверенитет России ответственные за это лица до сих пор не хотят. А раз у нас такая позиция, то коллективный Запад и пробует с нами разнообразные трюки.

Все мы помним, что творилось на Паралимпийских играх. Все предпосылки были еще тогда. Сейчас необходимо без промедления приводить наше законодательство в соответствие с нашей Конституцией. Законопроект об отмене обязательности исполнения решений иностранных арбитражный учреждений на территории РФ — наиважнейший шаг для защиты российских спортсменов от посягательств на права и свободы наших граждан», — сказал Терюшков «СЭ».

В среду, 16 ноября Международный паралимпийский комитет объявил о приостановке членства Паралимпийского комитета России в организации. Решение было принято на внеочередной генеральной ассамблее МПК в Берлине.

За приостановление членства российского комитета проголосовали 64 члена МПК, против — 39. Еще 16 представителей воздержались от участия в голосовании.