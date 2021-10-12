Паралимпийский чемпион дисквалифицирован на два с половиной года за допинг

Международный паралимпийский комитет (IPC) дисквалифицировал на 30 месяцев паралимпийского чемпиона по пауэрлифтингу Пола Кехинде за нарушение антидопинговых правил.

33-летний спортсмен из Нигерии, завоевавший золото на Играх-2016, в марте прошлого года сдал положительный тест на запрещенные диуретики гидрохлоротиазид и амилорид.

Спортсмен уверял, что эти препараты содержались в лекарствах, которые выписал ему врач. Но, поскольку Кихинде не оформил терапевтическое исключение, все его результаты с 9 марта 2020 года аннулированы, а сам нигериец не сможет выступать до 8 сентября 2022 года.