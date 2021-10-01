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Путин: «Паралимпийцы в Токио укрепили авторитет России как ведущей спортивной державы»

20:41
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Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам торжественной церемонии награждения премией «Возвращение в жизнь» заявил, что паралимпийцы в Токио укрепили авторитет России как ведущей спортивной державы.

«Выступая в нейтральном статусе, вы стремились прославить Россию своими достижениями, укрепить ее авторитет как ведущей спортивной державы, содействовать развитию паралимпийского движения. Отмечу, что это удалось вам в полной мере», — цитирует Путина ТАСС.

Российская команда на Паралимпиаде в Токио заняла четвертое место в медальном зачете.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12559479

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Виктория Кравченко все материалы автора

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