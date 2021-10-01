Путин: «Паралимпийцы в Токио укрепили авторитет России как ведущей спортивной державы»
20:41
Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам торжественной церемонии награждения премией «Возвращение в жизнь» заявил, что паралимпийцы в Токио укрепили авторитет России как ведущей спортивной державы.
«Выступая в нейтральном статусе, вы стремились прославить Россию своими достижениями, укрепить ее авторитет как ведущей спортивной державы, содействовать развитию паралимпийского движения. Отмечу, что это удалось вам в полной мере», — цитирует Путина ТАСС.
Российская команда на Паралимпиаде в Токио заняла четвертое место в медальном зачете.
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