Путин: «Паралимпийцы в Токио укрепили авторитет России как ведущей спортивной державы»

Президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам торжественной церемонии награждения премией «Возвращение в жизнь» заявил, что паралимпийцы в Токио укрепили авторитет России как ведущей спортивной державы.

«Выступая в нейтральном статусе, вы стремились прославить Россию своими достижениями, укрепить ее авторитет как ведущей спортивной державы, содействовать развитию паралимпийского движения. Отмечу, что это удалось вам в полной мере», — цитирует Путина ТАСС.

Российская команда на Паралимпиаде в Токио заняла четвертое место в медальном зачете.