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Сборная США обогнала Россию в медальном зачете Паралимпиады в Токио

16:25

Сборная США обошла Россию в медальном зачете Паралимпиады в Токио.

Американцы поднялись на третью строчку с 34 золотыми, 34 серебряными и 24 бронзовыми медалями. Россия опустилась на четвертое место, на счету команды столько же медалей, сколько и у США, однако меньше серебряных наград (29). Также у россиян 44 бронзовых медали на соревнованиях в Японии.

Лидером медального зачета является Китай (85-53-46), на второй строчке идет сборная Великобритании (37-34-40).

Паралимпиада в Токио проходит с 24 августа по 5 сентября.

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Иван Торопцев все материалы автора

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