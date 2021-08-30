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Паралимпиада-2020: Россия обошла США в медальном зачете Игр в Токио по итогам 30 августа

30 августа 2021, 18:00
Чемпион Паралимпиады в беге на 100 м Дмитрий Сафронов. Фото Reuters
Чемпион Паралимпиады в беге на 100 м Дмитрий Сафронов. Фото Reuters

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 30 августа, шестого медального дня соревнований.

У китайской команды — лучший результат по числу золотых медалей (54), а также общему числу наград (119).

В понедельник сборная России завоевала 9 (4-2-3) наград.

Всего у россиян — 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая медаль (61 награда), они обошли США и поднялись на третье место зачета. Вторая строчка — у Великобритании, пятая — у Украины.

З С Б В
1
Китай
 54 35 30 119
2
Великобритания
 26 20 22 68
3
Россия
 19 11 31 61
4
США
 18 19 12 49
5
Украина
 12 27 15 54
6
Бразилия
 12 8 15 35
7
Австралия
 11 17 14 42
8
Италия
 10 11 13 34
9
Нидерланды
 10 8 6 24
10
Азербайджан
 9 0 4 13

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