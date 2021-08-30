Паралимпиада-2020: Россия обошла США в медальном зачете Игр в Токио по итогам 30 августа

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 30 августа, шестого медального дня соревнований.

У китайской команды — лучший результат по числу золотых медалей (54), а также общему числу наград (119).

В понедельник сборная России завоевала 9 (4-2-3) наград.

Всего у россиян — 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая медаль (61 награда), они обошли США и поднялись на третье место зачета. Вторая строчка — у Великобритании, пятая — у Украины.