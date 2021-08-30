Паралимпиада-2020: Россия обошла США в медальном зачете Игр в Токио по итогам 30 августа
30 августа 2021, 18:00
Сборная Китая лидирует в медальном зачете Паралимпийских игр-2020 в Токио по итогам 30 августа, шестого медального дня соревнований.
У китайской команды — лучший результат по числу золотых медалей (54), а также общему числу наград (119).
В понедельник сборная России завоевала 9 (4-2-3) наград.
Всего у россиян — 19 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовая медаль (61 награда), они обошли США и поднялись на третье место зачета. Вторая строчка — у Великобритании, пятая — у Украины.
|З
|С
|Б
|В
|1
|54
|35
|30
|119
|2
|26
|20
|22
|68
|3
|19
|11
|31
|61
|4
|18
|19
|12
|49
|5
|12
|27
|15
|54
|6
|12
|8
|15
|35
|7
|11
|17
|14
|42
|8
|10
|11
|13
|34
|9
|10
|8
|6
|24
|10
|9
|0
|4
|13
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