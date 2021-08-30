На Украине отреагировали на отказ украинского бегуна фотографироваться рядом с российским спортсменом
Известный украинский журналист Артем Франков отреагировал на отказ украинского бегуна Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады. Россияне сфотографировались только вдвоем.
«Цветова не знаю, поэтому тут может быть три варианта. Первый: он искренне ненавидит Россию и всех, кто с ней так или иначе связан. Это вполне распространённое явление. Второе: у него возникло что-то личное во время соревнований. Третье: вонючая кампания против Ярославы Магучих, увы, сломавшая спортсменку, оказала незабываемое воздействие. Не каждый способен послать далеко и прямо высокопоставленных дебилов и провокаторов», — сказал Франков «СЭ».
Украинец Игорь Цветов получил серебряную награду в беге на 100 метров на Паралимпийских Играх в Токио. Россиянин Дмитрий Сафронов занял первое место. Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом. Бывший рекордсмен мира россиянин Артем Калашян завоевал бронзовую медаль (11,75).
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю