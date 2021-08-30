На Украине отреагировали на отказ украинского бегуна фотографироваться рядом с российским спортсменом

Известный украинский журналист Артем Франков отреагировал на отказ украинского бегуна Игоря Цветова фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады. Россияне сфотографировались только вдвоем.

«Цветова не знаю, поэтому тут может быть три варианта. Первый: он искренне ненавидит Россию и всех, кто с ней так или иначе связан. Это вполне распространённое явление. Второе: у него возникло что-то личное во время соревнований. Третье: вонючая кампания против Ярославы Магучих, увы, сломавшая спортсменку, оказала незабываемое воздействие. Не каждый способен послать далеко и прямо высокопоставленных дебилов и провокаторов», — сказал Франков «СЭ».

Украинец Игорь Цветов получил серебряную награду в беге на 100 метров на Паралимпийских Играх в Токио. Россиянин Дмитрий Сафронов занял первое место. Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом. Бывший рекордсмен мира россиянин Артем Калашян завоевал бронзовую медаль (11,75).