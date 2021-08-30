Журова: «Украинский спортсмен проявил неуважение! Паралимпийский комитет должен это ограничивать!»
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала отказ украинского бегуна Игоря Цветова сфотографироваться на пьедестале с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады.
«Спортсменов просто накачали. Они понимают, что заработают свои дивиденды. Вспомните, какого года рождения эти спортсмены. Их ничего не связывает с Россией так, как более старшее поколение. Ждать от этих людей чего-то другого не стоит, ибо им уже 20 лет говорят. Особую роль сыграли последние годы. Ярослава Магучих сфотографировалась с Ласицкене. И чем это для нее закончилось? На этом фоне все боятся. Если политики давят на спортсменов, то что они будут делать? Мы же не знаем, какие санкции последуют. У каждого спортсмена своя мотивация, когда он совершает подобное действие. Это даже не политизировано, а просто была прокачка. Люди считают, что это не политика, а позиция, которую они высказывают, как могут. Спортсмен таким образом проявляет неуважение! Паралимпийский комитет должен ограничить подобные действия, это же просто ненормально!», — сказала Журова «СЭ».
Украинец Игорь Цветов получил серебряную награду в беге на 100 метров на Паралимпийских Играх в Токио.
Россиянин Дмитрий Сафронов занял первое место. Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом. Бывший рекордсмен мира россиянин Артем Калашян завоевал бронзовую медаль (11,75).
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