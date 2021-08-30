Паралимпийские игры
Новости
Медальный зачет
Новости   //    Паралимпийские игры

Журова: «Украинский спортсмен проявил неуважение! Паралимпийский комитет должен это ограничивать!»

17:56
Теги:

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала отказ украинского бегуна Игоря Цветова сфотографироваться на пьедестале с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады.

«Спортсменов просто накачали. Они понимают, что заработают свои дивиденды. Вспомните, какого года рождения эти спортсмены. Их ничего не связывает с Россией так, как более старшее поколение. Ждать от этих людей чего-то другого не стоит, ибо им уже 20 лет говорят. Особую роль сыграли последние годы. Ярослава Магучих сфотографировалась с Ласицкене. И чем это для нее закончилось? На этом фоне все боятся. Если политики давят на спортсменов, то что они будут делать? Мы же не знаем, какие санкции последуют. У каждого спортсмена своя мотивация, когда он совершает подобное действие. Это даже не политизировано, а просто была прокачка. Люди считают, что это не политика, а позиция, которую они высказывают, как могут. Спортсмен таким образом проявляет неуважение! Паралимпийский комитет должен ограничить подобные действия, это же просто ненормально!», — сказала Журова «СЭ».

Украинец Игорь Цветов получил серебряную награду в беге на 100 метров на Паралимпийских Играх в Токио.

Россиянин Дмитрий Сафронов занял первое место. Спортсмен преодолел дистанцию за 11,39 секунды, что является новым мировым рекордом. Бывший рекордсмен мира россиянин Артем Калашян завоевал бронзовую медаль (11,75).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Видео: под какой елкой писала Анастасия Волочкова
Река Миссисипи поменяла направление течения из-за урагана «Ида»
В Сети обсуждают кадры нападения змеи на пятилетнюю девочку в зоопарке
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд