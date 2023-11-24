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Сегодня, 15:25

Осужденному за убийство легкоатлету-ампутанту Писториусу одобрено прошение об условно-досрочном освобождении

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Оскар Писториус в зале суда
Оскар Писториус в зале суда.
Фото Marco Longari, Getty Images

Чемпиону паралимпийских игр южноафриканцу Оскару Писториусу, приговоренному к 13 годам тюремного заключения за убийство своей подруги, одобрено условно-досрочное освобождение, сообщает Sky News.

Как утверждает источник, в ЮАР заключенные получают право на условно-досрочное освобождение после отбытия половины срока.

37-летний Писториус в 2014 году был признан виновным в непредумышленном убийстве и приговорен к шести годам заключения, но позже обвинение было переквалифицировано на обычное убийство, и спортсмен получил 13 лет и 5 месяцев.

Оскар Писториус
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