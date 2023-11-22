Рожков отметил рост уровня участников Кубка защитников Отечества

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков оценил уровень участников Кубка защитников Отечества.

«Спортивный уровень участников Кубка защитников Отечества значительно вырос. Если первые соревнования в Белове были больше похожи на фестиваль спорта, то в Уфе уже была серьезная конкуренция. Видно, что команды готовились, в регионах проводились тренировки, к которым привлекались спортсмены-паралимпийцы и квалифицированные тренеры», — цитирует Рожкова ТАСС.

Кубок защитников Отечества проходил в Уфе с 21 по 22 ноября.