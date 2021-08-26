Организаторы извинились за ошибку с музыкой на награждении велогонщика Асташова

Организаторы Паралимпиады извинились за то, что перепутали музыку на награждении российского велогонщика Михаила Асташова.

«Нам принесли извинения», — рассказал Рожков РИА Новости.

Асташов стал паралимпийским чемпионом в велоспорте на треке в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В квалификации он установил новый мировой рекорд в данной дисциплине, преодолев дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. На Играх в Токио россиянин также планирует принять участие в гонке на 1000 метров в велоспорте на шоссе, а также в эстафете.

Вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета.