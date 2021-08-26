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На церемонии награждения российского велогонщика Асташова перепутали музыку

10:57

На церемонии награждения российского велогонщика Михаила Асташова организаторы Паралимпиады перепутали музыку.

Вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета

Сегодня, 26 августа, Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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