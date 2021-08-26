На церемонии награждения российского велогонщика Асташова перепутали музыку

На церемонии награждения российского велогонщика Михаила Асташова организаторы Паралимпиады перепутали музыку.

Вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета

Сегодня, 26 августа, Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.