На церемонии награждения российского велогонщика Асташова перепутали музыку
10:57
На церемонии награждения российского велогонщика Михаила Асташова организаторы Паралимпиады перепутали музыку.
Вместо фрагмента из Первого концерта Чайковского организаторы включили гимн Международного паралимпийского комитета
Сегодня, 26 августа, Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
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