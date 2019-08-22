Президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин рассказал, какая цель будет поставлена перед национальной командой на Паралимпйиских играх — 2020.

— Ожидать того, что мы будем первыми с большим отрывом во всех видах, попросту нереалистично, — цитирует «РИА Новости» Лукина. — Есть страны, имеющие лучшие традиции, более высокий уровень развития каких-либо видов спорта. Надо быть реалистами. Для России будет огромным достижением, если мы окажемся в элите первых 5-6 стран в летних видах спорта. Так мы докажем, что санкции и суровые меры задним числом не вполне справедливы, потому что мы и с учетом допингового фактора все равно остаемся среди сильнейших.

Другое дело — зимнее виды спорта. Там России сам бог велел быть первой. Мы постараемся до 2022 года сохранить в зимних видах свои позиции.

Последний раз сборная России выступала на летних Играх в 2012 году.

Владимир Лукин: «Нужно показать, что у России сильные паралимпийцы не потому, что занимаются махинациями»